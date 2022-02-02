В Днепре произошла авария на дороге, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла в ночь на 2 февраля на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского. Автомобиль "Chery Tiggo" выехал на перекресток на красный сигнал светофора и влетел под автопоездом Renault Premium с полуприцепом Kogel, который двигался на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии два человека погибли (38-летний водитель и пассажир легковушки), еще один пассажир госпитализирован. По предварительным данным, ему также 38 лет. Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу №16.

Спасатели вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек с помощью буксировочного троса.

Напомним, что в Ирпене поезд на полном ходу врезался в маршрутку, из-за неосторожности водителя.