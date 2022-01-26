26 января, в среду, на трассе Одесса-Киев водитель микроавтобуса Mersedes Vito не справился с управлением и влетел в отбойник. ДТП вызвало госпитализацию двух пассажиров автобуса.

Об этом сообщает местный одесский телеграмм-канал Одесса INFO.

По предварительной информации, водителем микроавтобуса Mersedes Vito был 62-летний мужчина. В транспортном средстве, кроме водителя, находились еще пять пассажиров. Все они жители Винницы.

В результате дорожно-транспортного происшествия двух пассажиров забрала скорая помощь в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают следователи и устанавливают все детали аварии.

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Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.

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