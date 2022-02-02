В центре Киева штурмовали обменник криптовалют, произошла стрельба (видео) [ Редактировать ]
В центре Киева на улице Владимирской возле главного управления СБУ произошла массовая драка и стрельба из автомата. Об этом сообщают паблики столичных новостей.
Возле обменника криптовалюты ранили националиста из "Братства" Корчинского и ветерана АТО Алексея Середюка. Он запомнился случаем, когда дрался с полицейскими и грозился выброситься из окна Шевченковского райотдела полиции.
Ультраправые из организации "Катарсис" заявляют, что через обменный пункт криптовалют возле здания СБУ, рядом с которым ранее уже произошла стрельба, якобы проходят незаконные транзакции - "наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР".
Сообщается, что полиция оцепила место стрельбы возле обменника на Владимирской, 23. Проходят следственные действия. Полиция получила приказ заходить внутрь обменника.
Вооруженный конфликт произошел в том же месте, где и предыдущая стрельба. "Подробности" писали об инциденте 25 января, когда инкассаторы приняли националистов за налетчиков и открыли стрельбу в воздух.
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