В центре Киева возле здания СБУ открыли стрельбу (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во вторник, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Видео инцидента опубликовали в столичных Telegram-каналах.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, представители ГО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют на улице Владимирской, 23-я.
В это время к обменнику подъехал инкассаторский автомобиль, откуда вышел сотрудник. Увидев подозрительных лиц, он подумал, что это налетчики и произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.
В полиции Киева говорят, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева.
Ранее "Подробности писал о том, что в Киеве блогеры на Porsche сбили человека на моноколесе.
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