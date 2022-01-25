Во вторник, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Видео инцидента опубликовали в столичных Telegram-каналах.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, представители ГО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют на улице Владимирской, 23-я.

В это время к обменнику подъехал инкассаторский автомобиль, откуда вышел сотрудник. Увидев подозрительных лиц, он подумал, что это налетчики и произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.

В полиции Киева говорят, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева.

Ранее "Подробности писал о том, что в Киеве блогеры на Porsche сбили человека на моноколесе.