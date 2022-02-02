Какие ставки на спорт Фаворит предлагает в 2022 году беттерам? Узнайте, как сделать первый игровой билет (купон) у самого популярного букмекера Фаворит.

Ставки на спорт в БК Favorit Sport в Украине: краткий дайджест

Испытать удачу уже сегодня вы сможете на официальном сайте https://favoritsport.com.ua БК Фаворит Спорт. Это давно работающая и надежная БК с более чем 40 глубокими линиями и вариативной росписью спортивных событий, высокими коэффициентами и иными комфортными условиями для игроков любого уровня - от новичков до бывалых профи.

Легальна ли деятельность Favorit Sport

Ставки на спорт Украина регулирует с помощью закона, принятого в 2020 году, который разрешил букмекерскую деятельность на территории страны. Компания Favorit United N.V. - владелец БК Фаворит Спорт в Украине, зарегистрирована в Кюрасао. Она имеет лицензию от Комиссии по азартным играм, которая ее контролирует. Поэтому можно не сомневаться в законности и честности работы азартного заведения.

Какие виды ставок можно выбрать?

Делая ставки на спорт, мы всегда с замиранием сердца наблюдаем за игрой любимой команды, ведь от нее зависит не только гамма наших ярких эмоций, но и денежный вопрос.

Пари заключаем с букмекером на исход любого из спортивных событий - футбольного матча или гонок, игр в хоккей, волейбол, баскетбол, крикет или сета в настольный теннис и иных. Соперник оценит шанс того или иного итога игры, а затем предложит коэффициент на любую выбранную ставку:

Итог матча (результат или исход)

В этой самой простой ставке ваш купон будет включать 3 варианта с маркировкой:

1 - победа команды-хозяина;

X - ничья;

2 - победа гостей.

Для каждого из вариантов исхода рассчитывается свой коэффициент выплат.

Двойной результат (исход)

В этом купоне вы поставите деньги сразу на оба варианта спортивных событий:

1X - она сработает при ничьей, либо если выиграет команда хозяев;

X2 - гарантирует выплату при ничьей или в случае выигрыша команды гостей.

При этом варианте вы будете рисковать меньше, поэтому даже новичок сможет сделать ставку с более солидной суммой.

Тотал

Здесь вы угадываете количество очков, голов или шайб, а также иных событий. Но это будет не точное значение, а больше или меньше.

Как определить выигрыш в тотал

Выбрав ставку ТБ (тотал больше), при любом количестве выше названного вы получите свой выигрыш. Выбрав ТМ (тотал меньше), все наоборот: вам нужен результат ниже вашей ставки, чтобы получить деньги.

Фора

Если одна из команд - явный фаворит, то вам придется определить победителя и число, которое нужно вычесть (из) или прибавить к количеству голов. Оно также может умножаться на коэффициент.

Экспресс

В одном игровом билете вам удастся поставить, как минимум, на два события или больше. Здесь применяются любые виды ставок, коэффициенты заметно выше, как и выигрыши. Но если у вас выйдет хотя бы одна ошибка, то сгорит весь купон, независимо от побед.

Максимальный и минимальный порог ставок

Для заключения любого пари минимальная сумма ставки на спорт онлайн в Украине - 2 UAH. Ее размер не зависит от события, турнира, матча или чемпионата. Максимальный же уровень ставок определит букмекер, учитывая параметры игры.

Как можно делать ставки в Favorit Sport

Перед тем, как сделать ставку на любое из спортивных событий, необходимо зарегистрировать аккаунт или авторизоваться по своей учетной записи.

Алгоритм ставок

Выполните стандартный набор действий:

1. В линии Лайв или Прематч выберите событие и кликните на коэффициент.

2. Матч или турнир сразу появится в игровом билете. Увидеть его можно будет с правой стороны страницы.

3. Введите сумму ставки.

4. Нажмите кнопку "Поставить".

5. Вы увидите сумму потенциального выигрыша.

6. Купон после оформления перемещается в раздел личного кабинета "История", где вы можете его найти.

7. При успешном прогнозе выигрыш будет зачислен вам на счет.

Выбирая ставки "Экспресс" или "Систему", щелкайте по нескольким кэфам (коэффициентам) и выбирайте только те события, которые не связаны друг с другом. Они будут отображены в купоне. Там же после указания суммы ставки на спорт Фаворит выдаст вам размер возможного выигрыша.

Повысить шансы на удачную охоту вам позволит выбор различных стратегий. И хотя абсолютно беспроигрышной тактики не встречается, но многие из них приводят к победам. В отзывах беттеров из Украины эффективной они считают систему Мартингейла.