Ставки на спорт в БК Favorit Sport в Украине: краткий дайджест [ Редактировать ]
Какие ставки на спорт Фаворит предлагает в 2022 году беттерам? Узнайте, как сделать первый игровой билет (купон) у самого популярного букмекера Фаворит.
Ставки на спорт в БК Favorit Sport в Украине: краткий дайджест
Испытать удачу уже сегодня вы сможете на официальном сайте https://favoritsport.com.ua БК Фаворит Спорт. Это давно работающая и надежная БК с более чем 40 глубокими линиями и вариативной росписью спортивных событий, высокими коэффициентами и иными комфортными условиями для игроков любого уровня - от новичков до бывалых профи.
Легальна ли деятельность Favorit Sport
Ставки на спорт Украина регулирует с помощью закона, принятого в 2020 году, который разрешил букмекерскую деятельность на территории страны. Компания Favorit United N.V. - владелец БК Фаворит Спорт в Украине, зарегистрирована в Кюрасао. Она имеет лицензию от Комиссии по азартным играм, которая ее контролирует. Поэтому можно не сомневаться в законности и честности работы азартного заведения.
Какие виды ставок можно выбрать?
Делая ставки на спорт, мы всегда с замиранием сердца наблюдаем за игрой любимой команды, ведь от нее зависит не только гамма наших ярких эмоций, но и денежный вопрос.
Пари заключаем с букмекером на исход любого из спортивных событий - футбольного матча или гонок, игр в хоккей, волейбол, баскетбол, крикет или сета в настольный теннис и иных. Соперник оценит шанс того или иного итога игры, а затем предложит коэффициент на любую выбранную ставку:
Итог матча (результат или исход)
В этой самой простой ставке ваш купон будет включать 3 варианта с маркировкой:
- 1 - победа команды-хозяина;
- X - ничья;
- 2 - победа гостей.
Для каждого из вариантов исхода рассчитывается свой коэффициент выплат.
Двойной результат (исход)
В этом купоне вы поставите деньги сразу на оба варианта спортивных событий:
- 1X - она сработает при ничьей, либо если выиграет команда хозяев;
- X2 - гарантирует выплату при ничьей или в случае выигрыша команды гостей.
При этом варианте вы будете рисковать меньше, поэтому даже новичок сможет сделать ставку с более солидной суммой.
Тотал
Здесь вы угадываете количество очков, голов или шайб, а также иных событий. Но это будет не точное значение, а больше или меньше.
Как определить выигрыш в тотал
Выбрав ставку ТБ (тотал больше), при любом количестве выше названного вы получите свой выигрыш. Выбрав ТМ (тотал меньше), все наоборот: вам нужен результат ниже вашей ставки, чтобы получить деньги.
Фора
Если одна из команд - явный фаворит, то вам придется определить победителя и число, которое нужно вычесть (из) или прибавить к количеству голов. Оно также может умножаться на коэффициент.
Экспресс
В одном игровом билете вам удастся поставить, как минимум, на два события или больше. Здесь применяются любые виды ставок, коэффициенты заметно выше, как и выигрыши. Но если у вас выйдет хотя бы одна ошибка, то сгорит весь купон, независимо от побед.
Максимальный и минимальный порог ставок
Для заключения любого пари минимальная сумма ставки на спорт онлайн в Украине - 2 UAH. Ее размер не зависит от события, турнира, матча или чемпионата. Максимальный же уровень ставок определит букмекер, учитывая параметры игры.
Как можно делать ставки в Favorit Sport
Перед тем, как сделать ставку на любое из спортивных событий, необходимо зарегистрировать аккаунт или авторизоваться по своей учетной записи.
Алгоритм ставок
Выполните стандартный набор действий:
1. В линии Лайв или Прематч выберите событие и кликните на коэффициент.
2. Матч или турнир сразу появится в игровом билете. Увидеть его можно будет с правой стороны страницы.
3. Введите сумму ставки.
4. Нажмите кнопку "Поставить".
5. Вы увидите сумму потенциального выигрыша.
6. Купон после оформления перемещается в раздел личного кабинета "История", где вы можете его найти.
7. При успешном прогнозе выигрыш будет зачислен вам на счет.
Выбирая ставки "Экспресс" или "Систему", щелкайте по нескольким кэфам (коэффициентам) и выбирайте только те события, которые не связаны друг с другом. Они будут отображены в купоне. Там же после указания суммы ставки на спорт Фаворит выдаст вам размер возможного выигрыша.
Повысить шансы на удачную охоту вам позволит выбор различных стратегий. И хотя абсолютно беспроигрышной тактики не встречается, но многие из них приводят к победам. В отзывах беттеров из Украины эффективной они считают систему Мартингейла.
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