Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Беларусь с 7 февраля запрещает железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
В Минске заявили, что такое решение было принято в ответ на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.
Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно.
По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году долия литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составляли 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.
Приведет ли снижения предложения литовских нефтепродуктов на украинском рынке к дефициту и росту цен пока не известно.
Напомним, что с 1 февраля крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" закрыла все свои заправки.
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