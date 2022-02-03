Беларусь с 7 февраля запрещает железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

В Минске заявили, что такое решение было принято в ответ на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.

Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году долия литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составляли 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.

Приведет ли снижения предложения литовских нефтепродуктов на украинском рынке к дефициту и росту цен пока не известно.

Напомним, что с 1 февраля крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" закрыла все свои заправки.