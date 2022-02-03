Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною [ Редактировать ]
Іскандери, техніка та намети. Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN.
Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія Максар.
За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько двохсот сорока кілометрів від українського кордону. А деякі - навіть за 50 кілометрів.
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Берлін і далі заявляє, що не відправлятиме Києву летальної зброї.
Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin
Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії.