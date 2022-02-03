Припускають, що інфекцію завезли іноземці разом з гуманітарною допомогою.

Влада острівної держави Тонґа, в Тихому океані, оголосила про локдаун. Там виявили 5 випадків коронавірусу. Заразилися працівники порту та члени їхніх родин.

Припускають, що інфекцію завезли іноземці разом з гуманітарною допомогою. Її доправляли в королівство після цунамі та виверження вулкану.

З початку пандемії країна ізолювалася від зовнішнього світу і донині там не було жодного випадку Ковіду. З-поміж 110 тисяч жителів - 80 відсотків вакциновані.