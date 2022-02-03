У берегов Нигерии произошел пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании SEPCOL. Об этом сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление компании.

Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находилось 10 человек до инцидента.

Судно находится у берегов южного штата Нигерии Дельта. Инцидент вызвал панику среди рабочих, которые работают на других нефтяных платформах поблизости.

Первыми, кто решил помочь пострадавшему судну, оказались рыбаки. Однако интенсивность огня не позволила им приблизиться к пылающему судну. Также спасатели американской компании Chevron и другой многонациональной нефтяной компании пытались помочь нигерийской платформе.

По данным агентства Bloomberg, на борту судна может быть около двух миллионов баррелей нефти. Данные об угрозе экологии уточняются.

Ранее сообщалось, что США отправили 20 танкеров с газом для Европы.