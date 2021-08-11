Вспышка холеры в Нигерии: умерли более 800 человек [ Редактировать ]
В Нигерии зафиксировали вспышку холеры. С начала года от болезни умерли более 800 человек. В общей сложности речь идет о 31 425 предполагаемых случаях заболевания, в том числе 816 - летальных, сообщает "Синьхуа".
С начала года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (из 36) и Федеральной столичной территории.
"В настоящее время число предполагаемых случаев заболевания продолжает расти по всей стране, эпидемия переросла в национальный кризис", - говорится в сообщении Нигерийского центра по контролю заболеваний (NCDC).
Во избежание заражения NCDC призывает жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.
Кроме того, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в наиболее пострадавшие штаты, усилив тестирование и запустив кампанию по вакцинации от холеры.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким зафиксировали вспышку опасной инфекции.
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