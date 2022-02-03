В Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон". Об этом сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич в Facebook.

Инфицированы почти 30 человек.

По результатам секвенирования присланных в референс лаборатории образцов в области выявлена циркуляция штамма"Омикрон". С 30 ПЦР-29 образцов дали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляцию, но и то, что он стал доминирующим.

Читайте также, в Украине подтвердили 173 случая заражения штаммом "Омикрон" в 17 областях. Санитарный врач утверждает, что лечение пациентов, больных "Омикроном", осуществляется по уже имеющимся протоколам лечения от COVID-19.

Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

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