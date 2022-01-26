Поражает уши: найден новый симптом штамма "Омикрон" [ Редактировать ]
В Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Об этом сообщает The Sun.
Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
Кроме того, "Омикрон" имеет же симптомы, что и простуда:
- насморк,
- головная боль,
- утомляемость.
Но была добавлена боль в ухе, как обычный симптом для людей с положительным результатом теста.
Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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