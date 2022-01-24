В понедельник, 24 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в 17 областях Украины подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "Омикрон" не является доминирующим в стране.

В Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев коронавируса. Однако благодаря вакцинации болезнь проходит легче. На данный момент госпитализировано почти в два раза меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью прошлого года.

На сегодняшний день в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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