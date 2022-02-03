Четверту дозу вакцини проти Ковід-19 планують дозволити в Німеччині [ Редактировать ]
Четверту дозу вакцини проти Ковід-19 планують дозволити в Німеччині. Голова комісії з імунізації Томас Мертенс повідомив, що німецькі експерти спираються на досвід ізраїльських колег. Мовляв, за їхніми даними - четверта доза значно покращує захист від тяжкого перебігу захворювання. Повторне щеплення в Німеччині робитимуть уже наявними препаратами: "Джонсон і Джонсон", "Пфайзер", "АстраЗенека", "Модерна". Наразі понад 73% населення країни вакциновані повністю. 52 відсотки імунізовані третьою дозою.
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