Майже 40 тисяч інфікувань ковідом зафіксували в Україні минулої доби [ Редактировать ]
Найвищий за весь час пандемії показник - майже 40 тисяч інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області. Усі інші - "помаранчеві", але частина регіонів - під загрозою запровадження суворого локдауну. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я.
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В уряді кажуть: на відміну від "Дельти", новий штам, "Омікрон", хоч і заразніший, але менш агресивний. Тож хоч недужих більше, госпіталізацій - менше.
Понад 32 тисячі нових заражень Ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений через штам "Омікрон".
Це рекорд, встановлений "завдяки" штаму "Омікрон". На щастя, переноситься він легше, ніж інші штами. У більшості хворих - легка форма.
Найбільше заражень на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відсьогодні вона, услід за Івано-Франківщиною, стане другим регіоном, де діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони.
Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.