Найвищий за весь час пандемії показник - майже 40 тисяч інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області. Усі інші - "помаранчеві", але частина регіонів - під загрозою запровадження суворого локдауну. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я.