Парламентская Временная следственная комиссия приступила к выяснению обстоятельств смерти городского головы Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского райсуда города Александра Лободенко. Об этом в Facebook написал народный депутат Михаил Цымбалюк.

"В настоящее время состоялось первое заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, повлекших смерть судьи Автозаводского районного суда г. Кременчуга Полтавской области Лободенко Александра Станиславовича и городского голову города Кременчуга Полтавской области Бабаева Олега Мейдановича", - отметил народный депутат.

По его словам, ВСК намерена провести проверку расследования правоохранительными органами обстоятельств, которые привели к смерти судьи и городского головы и проверить законность действий правоохранителей по осуществлению независимого и беспристрастного рассмотрения дела и объективного исследования всех его обстоятельств.

"ВСК будет работать по принципу максимальной открытости и публичности в рамках украинского законодательства, и ни в коем случае не имеет влияния на правоохранителей или судебную систему, а беспристрастное выяснение всех обстоятельств этого дела", - подчеркнул Михаил Цымбалюк.