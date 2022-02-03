Еммануель Макрон не виключає візиту до Росії [ Редактировать ]
Дистанційні перемови. Французький президент сьогодні говоритиме з українським. Телефоном. Як анонсують на сайті Єлисейського палацу, це має відбутися буквально за лічені хвилини - о пів на дев'яту за Києвом. А перед тим Еммануель Макрон мав зателефонувати Володимиру Путіну. Та про результати їхніх переговорів поки що інформації нема. А напередодні Макрон заявив, що не виключає свого візиту до Росії, щоб обговорити "кризу довкола України".
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Як повідомили в Єлисейському палаці, головною темою переговорів стане питання деескалації на кордоні України.
На выходных в российском Кремле не исключили, что там могла бы пройти его встреча с президентом России Владимиром Путиным
Напередодні Еммануель Макрон телефонував Володимиру Зеленському.
Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.
Володимира Зеленського готові прийняти в Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі.