Дистанційні перемови. Французький президент сьогодні говоритиме з українським. Телефоном. Як анонсують на сайті Єлисейського палацу, це має відбутися буквально за лічені хвилини - о пів на дев'яту за Києвом. А перед тим Еммануель Макрон мав зателефонувати Володимиру Путіну. Та про результати їхніх переговорів поки що інформації нема. А напередодні Макрон заявив, що не виключає свого візиту до Росії, щоб обговорити "кризу довкола України".