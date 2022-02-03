На Банкову вийшли родичі військових, які загинули за дивних обставин [ Редактировать ]
Мітинг справедливості. На Банкову сьогодні виходили родичі військових, які загинули за дивних обставин чи вчинили самогубство. Долучилися до них і рідні нацгвардійців, яких холоднокровно розстріляли минулого тижня в Дніпрі. Мітингувальники переконані - їхніх дітей вбили чи довели до суїциду інші військовослужбовці. Тож просять прозорих розслідувань.
І пока не вийшов такий казус, що хлопчина... я не оправдую його, так, це вбивство, але треба знайти причину вбивства. І разом на лаві підсудних з ним має сидіти командир.
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