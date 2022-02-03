Якщо десь і залучають живих офіціантів, то в них амуніція - як у медперсоналу

Повна ізоляція і щоденні тести на Ковід! Уже завтра у Пекіні стартують Олімпійські ігри. Підготовка до них відбувається майже у спартанських умовах. Жорсткі правила - девіз цьогорічних змагань.

Чому плачуть спортсмени та в яких умовах працюють журналісти? Про все розкаже Олена Абрамович.

"Замкнуте коло" - так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких виходити заборонено. Тут щодня роблять тести на Ковід. А людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка.

Селіна Ванг, журналістка CNN:

Тут, у медіацентрі, їжу нам подає робот. А ще є робот-бармен, який готує напої.

Якщо десь і залучають живих офіціантів, то в них амуніція - як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не "заніс" коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися Пекіном чи зблизька подивитися на Велику китайську стіну. Тільки через вікно потяга, який 50 хвилин везе їх із готелю до спортивного комплексу.

Янік Думонт, репортер канадського радіо:

Чесно кажучи, це засмучує мене не лише як журналіста, але і як людину, котра всім цікавиться. Я хочу вийти й поговорити з людьми. Піти й подивитись на те, що я зараз можу бачити лише через вікно. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися.

Винятки, щоправда, роблять. Проте для того, щоб "розірвати коло", потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації й бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Словом, умови майже нереальні. Про статистику поширення Ковіду щодня звітує оргкомітет.

Браян Макклоскі, голова медичного комітету Олімпіади 2022:

Станом на сьогодні ми маємо 287 підтверджених випадків, це з понад шестисот десяти тисяч тестів, зроблених за добу. Більшість інфікувань - приблизно дві третини - виявлені в аеропорту.

Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест - бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. У середу вона опублікувала в соцмережі звернення, під час якого просто розплакалася. Бо після кількох днів ізоляції й нарешті негативного тесту - її знову відправили на карантин.

Кім Мейлеманс, скелетоністка:

Ви бачили добрі новини, що в мене вже негативний результат і мене нарешті випустили із самоізоляції. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в Олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію.

Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів, спортсменці таки надали доступ до Олімпійського містечка. Та її історія - не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю олімпіаду.

Олена Абрамович, кореспондентка: