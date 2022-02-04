Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему вторжение России в Украину еще не произошло, и что для его предотвращения делают дипломаты.

Как отметил Кулеба, войну обещали в декабре, начале января и конце января - все это время войны не было. По его словам, этого не произошло, поскольку "дипломаты делают свою работу".



Министр отметил, что на данный момент есть неплохие шансы найти дипломатическое решение для деэскалации напряжения на российско-украинской границе.

"Мы будем над этим работать", - заявил Кулеба.

Он отметил, что зарубежные партнеры не давят на Украину для выполнению минских соглашений по Донбассу. Хотя раньше были попытки принудить Киев к их выполнению на условиях России.

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается… Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте минские соглашения так или так, то этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине. За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил министр в программе Право на власть.

По его словам, то, что минские договоренности являются основой для урегулирования, это факт. Но есть российская интерпретация, которая не отвечает украинским интересам.

"Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение минских соглашений на российских условиях", - добавил Кулеба.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но Россия не позволит игнорировать "свои интересы". Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".

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