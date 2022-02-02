Украина никогда не примет российскую версию минских соглашений - Кулеба [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украина никогда не согласится с российской трактовкой минских соглашений. По мнению Москвы, отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Российская версия будущего ОРДЛО - эти территории будут реинтегрированы в Украину как отдельные образования, с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне, касающихся стратегического развития Украины. Этого не случится никогда", - сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что есть минские соглашения. Они подразумевают, что этим территориям будет предоставлен особый статус как часть реформы децентрализации, которая реализуется в Украине.
"Мы готовы двигаться в направлении выполнения минских соглашений, но мы никогда не согласимся с российским имплементацией минских соглашений", - добавил министр.
По его словам, при обсуждении минских соглашений нужно ставить вопрос таким образом: когда Россия начнет выполнять эти договоренности?
"Почему мы всегда слышим месседжи о том, что это Украина должна что-то выполнить? Это не мы являемся агрессором, не мы блокируем работу ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Не мы блокируем проведение саммита нормандской четверки. Давайте говорить о том, что должна выполнить Россия", - резюмировал Кулеба.
Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но Россия не позволит игнорировать "свои интересы". Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".
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