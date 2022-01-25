Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. Об этом сообщает BBC.

Он считает, что Москва подготовила план молниеносной войны.

Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом.

По его словам, Лондон остается приверженным поддержке народу Украины, а европейские лидеры договорились о беспрецедентном пакете санкций против России, если она решится на вторжение.

На фоне угрозы вторжения половина сотрудников посольства Британии покинут Киев. Тем не менее около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.

Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма".

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