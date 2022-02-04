"Красную" зону карантина расширят [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина. Об этом Кузин сказал во время брифинга.
Он отметил, что решение будет принято уже сегодня.
Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности.
Читайте также, в Украине подтвердили 173 случая заражения штаммом "Омикрон" в 17 областях. Санитарный врач утверждает, что лечение пациентов, больных "Омикроном", осуществляется по уже имеющимся протоколам лечения от COVID-19.
Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
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