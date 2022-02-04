Вибух газу у Кропивницькому: що зараз із мешканцями будинку [ Редактировать ]
У Кропивницькому фахівці обстежують будинок, де напередодні вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Там загинув чоловік, а троє людей - травмовані. Зокрема, дві дівчинки. Вони - у лікарнях. Ударною хвилею та вогнем зруйнувало сусідні квартири. Загалом пошкоджено понад 70 осель.
Що зараз із мешканцями будинку, де стався вибух? Де живуть ці люди? І чи отримують допомогу?
До будинку на Попова, де напередодні рвонув газ, поліція нікого не пускає. Там працюють слідчі. Уже добу біля під'їзду чатують і мешканці зруйнованих квартир - у надії, що їх пустять забрати хоч якісь речі. Бо і документи, і гроші - все залишилося там.
Олександр Рекічінський, мешканець зруйнованого будинку:
В доме две плиты перестеночные и три плиты перекрытия разрушены, дом аварийный, жить в этом доме реально страшно.
Олена Рекічінська, мешканка зруйнованого будинку:
Шостий поверх, я вчора була з дітьми вдома, під час вибуху, у дітей була істерика, вони кричали.
Тут же, біля будинку, рятувальники ще звечора розгорнули пункт обігріву з польовою кухнею. Працюють також психологи.
Оксана Мачак, речниця управління ДСНС у Кіровоградській області:
Усі бажаючі можуть туди прийти, зігрітися, випити чаю. В мобільному пункті обігріву працюють наші психологи.
Внаслідок вибуху загинув чоловік Ганни Дідковської, її двоє доньок наразі в лікарні. На той момент жінки не було вдома. Розповідає: жодних робіт у її квартирі не проводилось.
Ганна Дідковська, мешканка зруйнованого будинку:
Аварійщики, вони начали ходить по етажам, це те, що я вже чула. Начали стукати до мене в двері, що там написано? У зв'язку з виконанням зварювальних робіт буде тимчасово припинено газопостачання за адресою Попова... квартира 44 - Це ваша квартіра? - Ні, це квартіра з третього поверху.
Що відбувалося у квартирі до вибуху - Ганні розповіли доньки.
Ганна Дідковська, мешканка зруйнованого будинку:
Батько хотів помінять просто телевізори містами в разні кімнати й коли старша витирала, молодша лежала на дивані, каже щось бахнуло і вона потєряла сознаніє. Старша почула телефон батька і пришла в себе, побачила, що младша горіла і вона її схватила і вибігла з нею на вулицю.
Доньки Ганни зараз у різних лікарнях. Старша - в опіковому центрі обласної лікарні, медики кажуть - її стан стабільний. Тяжчий - у молодшої.
Наталія Корчака, завідувачка опікового центру Кіровоградської обласної лікарні:
Вона зараз перебуває тут в дитячій реанімації, Ми оцінили площу опіків, глибину, загальна площа до 30 відсотків тіла, але є глибокі на площі 10 відсотків.
Допомогти й травмованим дівчатам, і іншим мешканцям будинку вже пообіцяли в Офісі Президента.
Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента:
Ми викликали лікарів, спеціалістів з опіків дитячих, вони консультують місцевих при потребі. Діти на косметичні операції будуть перевезені до Дніпра чи Києва, ми з міським головою вже все обговорили, як тільки буде висновок і вже можна заходити, відразу будуть вставлятись вікна, бо зрозуміло, що людям треба повертатися до своїх домівок.
Та вибуховою хвилею пошкодило не лише цю дев'ятиповерхівку. Повибивало шибки та віконні рами в сусідніх будинках навкруги.
Людмила Запорожець, начальниця Житлово-експлуатаційного об'єднання №4:
Близько 10 будинків теж повибивало стікла, зараз робимо заміри де плівкою, де замінюємо, стараємось допомогти людям в ближайщих будинках.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил пожежної безпеки".
Роман Козьяков, начальник управління Нацполіції у Кіровоградській області:
Слідчі разом з експертами оглядають приміщення відповідно для того, щоб скласти протокол місця події та призначити експертизи, за якими буде дано відповіді щодо причини, за якою відбувся вибух.
Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:
Ми повинні сьогодні до кінця робочого дня не лише визначитись, а ще й закріпити будівельні кострукції, щоб мінімізувати можливість розрушення.
Як тільки на місці закінчать працювати слідчі й будуть готові висновки експертів - комунальники візьмуться за відновлювальні роботи. І вже надвечір стало відомо, що мешканцям квартир у сусідніх під'їздах дозволили повернутися до своїх осель. А от у другий під'їзд, де саме стався вибух, поки що повертатися не можна - там мають ще встановити кріпильні опори.
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Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов.
До будинку на Попова, де напередодні рвонув газ, поліція нікого не пускає. Там працюють слідчі. Уже добу біля під'їзду чатують і мешканці зруйнованих квартир - у надії, що їх пустять забрати хоч якісь речі.
Внаслідок вибуху газу у багатоповерхівці одна людина загинула. Постраждали двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована, мешканців - евакуювали.
Внаслідок трагедії одна людина загинула, троє постраждали - це двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована. Мешканців - евакуювали.
Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані, або їх визнають аварійними - представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелей.