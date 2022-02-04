У Кропивницькому фахівці обстежують будинок, де напередодні вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Там загинув чоловік, а троє людей - травмовані. Зокрема, дві дівчинки. Вони - у лікарнях. Ударною хвилею та вогнем зруйнувало сусідні квартири. Загалом пошкоджено понад 70 осель.

Що зараз із мешканцями будинку, де стався вибух? Де живуть ці люди? І чи отримують допомогу?

До будинку на Попова, де напередодні рвонув газ, поліція нікого не пускає. Там працюють слідчі. Уже добу біля під'їзду чатують і мешканці зруйнованих квартир - у надії, що їх пустять забрати хоч якісь речі. Бо і документи, і гроші - все залишилося там.

Олександр Рекічінський, мешканець зруйнованого будинку:

В доме две плиты перестеночные и три плиты перекрытия разрушены, дом аварийный, жить в этом доме реально страшно.

Олена Рекічінська, мешканка зруйнованого будинку:

Шостий поверх, я вчора була з дітьми вдома, під час вибуху, у дітей була істерика, вони кричали.

Тут же, біля будинку, рятувальники ще звечора розгорнули пункт обігріву з польовою кухнею. Працюють також психологи.

Оксана Мачак, речниця управління ДСНС у Кіровоградській області:

Усі бажаючі можуть туди прийти, зігрітися, випити чаю. В мобільному пункті обігріву працюють наші психологи.

Внаслідок вибуху загинув чоловік Ганни Дідковської, її двоє доньок наразі в лікарні. На той момент жінки не було вдома. Розповідає: жодних робіт у її квартирі не проводилось.

Ганна Дідковська, мешканка зруйнованого будинку:

Аварійщики, вони начали ходить по етажам, це те, що я вже чула. Начали стукати до мене в двері, що там написано? У зв'язку з виконанням зварювальних робіт буде тимчасово припинено газопостачання за адресою Попова... квартира 44 - Це ваша квартіра? - Ні, це квартіра з третього поверху.

Що відбувалося у квартирі до вибуху - Ганні розповіли доньки.

Ганна Дідковська, мешканка зруйнованого будинку:

Батько хотів помінять просто телевізори містами в разні кімнати й коли старша витирала, молодша лежала на дивані, каже щось бахнуло і вона потєряла сознаніє. Старша почула телефон батька і пришла в себе, побачила, що младша горіла і вона її схватила і вибігла з нею на вулицю.

Доньки Ганни зараз у різних лікарнях. Старша - в опіковому центрі обласної лікарні, медики кажуть - її стан стабільний. Тяжчий - у молодшої.

Наталія Корчака, завідувачка опікового центру Кіровоградської обласної лікарні:

Вона зараз перебуває тут в дитячій реанімації, Ми оцінили площу опіків, глибину, загальна площа до 30 відсотків тіла, але є глибокі на площі 10 відсотків.

Допомогти й травмованим дівчатам, і іншим мешканцям будинку вже пообіцяли в Офісі Президента.

Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента:

Ми викликали лікарів, спеціалістів з опіків дитячих, вони консультують місцевих при потребі. Діти на косметичні операції будуть перевезені до Дніпра чи Києва, ми з міським головою вже все обговорили, як тільки буде висновок і вже можна заходити, відразу будуть вставлятись вікна, бо зрозуміло, що людям треба повертатися до своїх домівок.

Та вибуховою хвилею пошкодило не лише цю дев'ятиповерхівку. Повибивало шибки та віконні рами в сусідніх будинках навкруги.

Людмила Запорожець, начальниця Житлово-експлуатаційного об'єднання №4:

Близько 10 будинків теж повибивало стікла, зараз робимо заміри де плівкою, де замінюємо, стараємось допомогти людям в ближайщих будинках.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил пожежної безпеки".

Роман Козьяков, начальник управління Нацполіції у Кіровоградській області:

Слідчі разом з експертами оглядають приміщення відповідно для того, щоб скласти протокол місця події та призначити експертизи, за якими буде дано відповіді щодо причини, за якою відбувся вибух.

Андрій Райкович, міський голова Кропивницького:

Ми повинні сьогодні до кінця робочого дня не лише визначитись, а ще й закріпити будівельні кострукції, щоб мінімізувати можливість розрушення.

Як тільки на місці закінчать працювати слідчі й будуть готові висновки експертів - комунальники візьмуться за відновлювальні роботи. І вже надвечір стало відомо, що мешканцям квартир у сусідніх під'їздах дозволили повернутися до своїх осель. А от у другий під'їзд, де саме стався вибух, поки що повертатися не можна - там мають ще встановити кріпильні опори.