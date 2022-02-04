В пятницу, 4 февраля, президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли заявление, в котором Пекин поддержал требования Москвы к Западу по безопасности. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности.

Также Россия и Китай выразили обеспокоенность созданием альянса США, Великобритании и Австралии - AUKUS, призывают участников добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению.

Стороны выступают против:

злоупотребления демократическими ценностями,

вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека,

попыток спровоцировать раскол и конфронтацию в мире.

Путин и Си Цзиньпин подчеркивают, что "защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент давления на другие страны".

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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