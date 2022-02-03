"Гарантии безопасности": Евросоюз разрабатывает ответ России [ Редактировать ]
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Страны-участницы Европейского союза работают над ответом России на требования о так называемых "гарантиях безопасности". Он будет отражать их общую позицию.
Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию, Брюссель передаст ответ от всех стран ЕС.
"Мы работаем над координацией ответных действий… Мы едины в Европейском союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", - заявила она, передает France 24.
Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.
Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.
А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.
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