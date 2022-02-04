В столице ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, в городе больше недели наблюдают более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19. В столице продолжает расти число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация контролируемая.

Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка - оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни.

Отмечается, что по состоянию на сегодня занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, составляет 26%. По словам Анны Старостенко, это связано прежде всего с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 в столице, благодаря чему заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и средней форме.

Читайте также, в Украине за прошлые сутки, 3 февраля, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 381, медработников - 873), что стало абсолютным антирекордом.

Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет. Документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией.