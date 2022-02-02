В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно плану, стратегия вакцинации против коронавируса в 2022 году будет заключаться в следующем:
- ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;
- вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;
- охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Документ предусматривает обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.
Кроме того, в документе появилась норма, которая предусматривает создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.
Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, в этом году планируется нарастить темпы вакцинации. По его словам, для этого в Украине созданы все условия, в том числе со снабжением прививочными препаратами.
Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій
Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ.
С начала кампании по вакцинации в стране привито более 15,1 миллиона человек
Всего в стране привили почти 15 миллионов человек
Рішення прем'єр-міністр пояснив тим, що навіть якщо в країні відбудеться сплеск захворюваності на коронавірус, це навряд чи поставить під загрозу норвезьку систему охорони здоров'я.