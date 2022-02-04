Коронавирус набирает обороты: статистика на 4 февраля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 3 февраля, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 381, медработников - 873), что стало абсолютным антирекордом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23482 человека, вторую дозу - 28444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу - 22683 человека.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 4 328 человек;
- летальных исходов - 174;
- поправилось - 9 497 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 213 675 человек;
- выздоровело - 3 660 351 человека;
- летальных исходов - 100 983
- проведено ПЦР-тестирований - 18 404 417.
С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Фигурантам сообщили о подозрении
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19
В Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон
За минувшие сутки, 2 февраля, в Украине провели 73 195 прививок от коронавируса COVID-19
За минувшие сутки, 2 февраля, в Пекине, на Олимпийских играх, зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом