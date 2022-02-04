В Украине за прошлые сутки, 3 февраля, зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 381, медработников - 873), что стало абсолютным антирекордом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23482 человека, вторую дозу - 28444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу - 22683 человека.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 4 328 человек;

летальных исходов - 174;

поправилось - 9 497 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 4 213 675 человек;

выздоровело - 3 660 351 человека;

летальных исходов - 100 983

проведено ПЦР-тестирований - 18 404 417.

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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