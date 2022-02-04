В пятницу, 4 февраля, журналист представителя Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон заявил о том, что процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет возобновлен. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Однако это произойдет при условии, если немецкий регулятор получит все необходимые документы.

Процедура приостановлена федеральным сетевым агентством. Оно ее восстановит, как только у него будет полный набор документов.

Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, от чего зависит запуск "Северного потока-2".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.