"Северный поток-2": Германия назвала условие возобновления сертификации [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, журналист представителя Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон заявил о том, что процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет возобновлен. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Однако это произойдет при условии, если немецкий регулятор получит все необходимые документы.
Процедура приостановлена федеральным сетевым агентством. Оно ее восстановит, как только у него будет полный набор документов.
Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, от чего зависит запуск "Северного потока-2".
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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