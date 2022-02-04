В Запорожье перевели школьников на дистанционное обучение: что произошло [ Редактировать ]
В городской власти Запорожья приняли решение перевести всех школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, в городе в настоящее время продолжается стремительное увеличение количества больных коронавирусом. За минувшие сутки в городе зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заболевания.
С целью недопущения распространения болезни мы рекомендуем руководителям учебных заведений организовать процесс обучения для учащихся 5-11 классов дистанционно.
Отмечается, что для учащихся 1-4 классов рекомендовали продолжить очный процесс обучения с соблюдением всех противоэпидемических требований.
Читайте также, столичные школы работают в обычном режиме, поскольку заболеваемость среди учеников далека от критических показателей. Столичные педагоги являются лидерами по вакцинации в стране. На сегодняшний день привиты 98% работников образовательных учреждений.
Кроме того, украинские университеты, а также заведения профессионального и последипломного образования рекомендуют перевести на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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Информацией поделился Ханс Клюге