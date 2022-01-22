Столичные школы работают в обычном режиме, поскольку заболеваемость среди учеников далека от критических показателей. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. Руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы - исходя из ситуации с заболеваемостью в учебном заведении. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое. Так, из 320 тысяч учеников и учителей, больных - чуть больше полутора тысяч.

На дистанционное обучение в Киеве отправили две школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

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Столичные педагоги являются лидерами по вакцинации в стране. На сегодняшний день привиты 98% работников образовательных учреждений.

Напомним, что с понедельника, 24 января, школьники Львова 5-11 классов перейдут на дистанционную форму обучения.