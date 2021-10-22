"Дистанционка" будет действовать с 25 октября по 15 ноября/ фото: Kp.ru

Украинские университеты, а также заведения профессионального и последипломного образования рекомендуют перевести на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, "дистанционка" будет действовать в стране с 25 октября по 15 ноября. Министерство образования провело консультации с Минздравом.

Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

Отмечается, что в школах обучение будет организовано с учетом эпидемической обстановки, которая сложится в конкретных регионах со следующей недели.

Читайте также, школы Киева отправляют на карантин, решение вступает в силу с завтрашнего дня, 23 октября. Такое решение, по его словам, приняли из-за ситуацией с коронавирусом, которая ухудшается в столице с каждым днем, киевским школьникам продлили осенние каникулы на неделю.

Кроме того, во Львовской области лишь 42% школ могут работать очно. Остальные школы не вакцинировали 80% сотрудников, школы, где не вакцинирована достаточное количество персонала, согласно постановлению Кабмина, должны работать в дистанционном режиме.

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