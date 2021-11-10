В Киеве продлили дистанционное обучение в школах [ Редактировать ]
Источник: Павел Лисицын
В Киеве школам рекомендовали не возобновлять занятия в классах на следующей неделе 15-19 ноября, а продолжить режим дистанционного обучения. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
На следующей неделе ученики, в частности, младшей школы 1-4 классов, за парты не вернутся и продолжат учиться дистанционно. Мы не можем рисковать здоровьем детей.
В "красной" карантинной зоне, куда Киев вошел с 1 ноября, младшая школа может учиться очно, но город решил не смягчать ограничения.
Кличко добавил, что хотя многие дети переносят болезнь бессимптомно, но могут заражать окружающих. В связи с этим мэр обратился к родителям, которые настаивают на открытии школ, "ответственно отнестись к мерам безопасности", внедряемым столичными властями.
В Киеве увеличивается количество заболевших детей.. Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четверо в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса... Многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение.
По словам Кличка, за последние сутки в больницы доставлено 109 детей. Столичный градоначальник подчеркнул, что госпитализация проводится только тяжелых пациентов. И что около 85% всех находящихся в больницах нуждаются в кислороде.
"Подробности" предупредили, что столица оказалась на грани введения полного локдауна.
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