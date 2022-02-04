Китай висловив підтримку вимогам Росії стосовно Східної Європи [ Редактировать ]
Китай висловив підтримку вимогам Росії стосовно Східної Європи. Про це йдеться у спільній заяві щодо відносин, яку КНР та РФ ухвалили сьогодні.
У документі зазначено, що КНР, цитую, "із розумінням ставиться та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування гарантій безпеки в Європі". Путін і вищі чини уряду та енергетичних монополій Росії сьогодні перебувають у Пекіні. Два президенти вже переговорили - і у відкритому, і в закритому режимах. І за підсумками чи то першої, чи то другої частини розмови - сторони, наприклад, ухвалили новий газовий контракт, за яким російський газ потече за велику китайську стіну ще хутчіше - поставки збільшаться на 10 мільярдів кубів і сягнуть 48 мільярдів кубометрів на рік.
Щоправда, жодна зі сторін не оприлюднила ціни такого вигідного контракту. Нагадаю - в довоєнні роки будь-який газовий договір Москви з Києвом пафосно і широко висвітлювали кремлівські ЗМІ.
по теме
В пятницу, 4 февраля, президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли заявление, в котором Пекин поддержал требования Москвы к Западу по безопасности
Вашингтон, цитую, "має безліч інструментів, які зможе використати проти іноземних компаній". Зокрема, й китайських.
В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Вона простягається всією країною. Забезпечує нас газом і приносить чималі гроші. Принаймні - до 2024 року. Наша газотранспортна система. Поки що вона - працює. Щоправда, не на всю потужність.
Сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" зупинено, а Єврокомісія розслідує можливі махінації з боку "Газпрому" щодо постачання газу до Європи.