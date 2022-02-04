Поступове послаблення карантинних обмежень анонсували в Італії [ Редактировать ]
Поступове послаблення карантинних обмежень анонсували в Італії. В уряді зазначили - із 10 лютого носіння захисних масок на вулиці більше не буде обов'язковим. Однак це не стосується приміщень і громадського транспорту. З 11 числа послаблення поширять на нічні клуби. Там дозволять танцювати. Водночас більшість карантинних обмежень в Італії й надалі діятимуть для тих людей, які не мають COVID-сертифікатів. А от надзвичайного стану, який діє в країні до 31 березня - за інформацією італійських ЗМІ - уряд не продовжуватиме.
по теме
В пятницу, 4 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина
Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом, і надалі кількість заражень піде на спад.
Рішення прем'єр-міністр пояснив тим, що навіть якщо в країні відбудеться сплеск захворюваності на коронавірус, це навряд чи поставить під загрозу норвезьку систему охорони здоров'я.
В среду, 2 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта"
В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону