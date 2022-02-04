Поступове послаблення карантинних обмежень анонсували в Італії. В уряді зазначили - із 10 лютого носіння захисних масок на вулиці більше не буде обов'язковим. Однак це не стосується приміщень і громадського транспорту. З 11 числа послаблення поширять на нічні клуби. Там дозволять танцювати. Водночас більшість карантинних обмежень в Італії й надалі діятимуть для тих людей, які не мають COVID-сертифікатів. А от надзвичайного стану, який діє в країні до 31 березня - за інформацією італійських ЗМІ - уряд не продовжуватиме.