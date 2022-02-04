Трухін із місця ДТП мені не дзвонив - Денис Монастирський [ Редактировать ]
Міністр внутрішніх справ - уперше прокоментував скандальне відео з Олександром Трухіним. Те, на якому народний депутат - намагається втекти з місця аварії, пропонує поліцейському хабаря - і козиряє "зв'язками".
Зокрема, називає ім'я міністра. Денис Монастирський сьогодні заявив: Трухін із місця ДТП - йому не дзвонив. Сам він украй негативно ставиться до будь-яких спроб щось - "порішати". І Трухін - має за скоєне відповісти. Окрім того, для Монастирського - відео стало сюрпризом. Бо йому, каже, доповідали про відсутність записів із нагрудних камер поліцейських. Тож зараз - триває службове розслідування.
І все це - народні депутати хочуть почути від міністра та інших керівників правоохоронних відомств - із парламентської трибуни. І для цього - скликають позачергове засідання. Попередньо - на 14 лютого. Напередодні старту пленарного тижня. Нагадаю, провести позачергове засідання - ініціювали одразу кілька фракцій - аби поговорити про скандали з депутатами - і Трухіним, і Кузьміних.
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