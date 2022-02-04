Безпілотники з того боку летять не просто розвідати

Доба без пострілів. На фронті - затишшя. Але ворог - активно укріплює свої позиції. А ще - збільшив розвідувальну діяльність. Що ж зараз відбувається на передовій? Ігор Левенок - побував на позиціях біля Авдіївки. Його репортаж - далі.

За їхніми спинами - фронтова Авдіївка…

А попереду - символ незламності українського війська. Донецький аеропорт з-поміж чагарників проглядається без оптики.

Годинами вдивлятися в засніжений горизонт. На окопній, позиційній війні, трубка розвідника - зброя, часом, важливіша за кулемет. І хоча на фронті нині відносне затишшя, щодня активно працює ворожа розвідка. У небі кружляють безпілотники.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Ні в якому разі це не є приводом розслабитися. Тому що, якщо буде розслаблення, то відразу очікуйте прильоти зі сторони бойовиків. А якщо їм не відповідати, то починають накидувати ще більше. Можуть подумати, що нас тут нема і піти у наступ…

Українські солдати впевнені: безпілотники з того боку летять не просто розвідати - як тут справи в нашої армії. Після них часто й починаються обстріли. Днями саме так і сталося. Супротивник застосував гранатомети.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Перебували на посту і почули, як по нам йдуть приходи з СПГ, а потім почали обстрілювати з АГС.

Після дрона на опорний пункт "прилетіло" зо три десятки ВОГів - осколкових гранат.

Рустам, військовослужбовець Збройних сил України:

ВОГ небезпечний, якщо він впаде в радіусі п'яти метрів від військовослужбовця, якщо там вісім і більше, посіче чєловєка і всьо в принципі.

Саме дрібними уламками, які, буває, із тіла й не дістати, ВОГи такі небезпечні. І гранати ці супротивник закидає по всій передовій, навісом просто в окоп.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

На даний момент - це є ефективнішою зброєю через те, що велика дальність від них до нас.

Ну і звісно ж, то були б не десантники, якби не насипали ворогові "заспокійливого". Тут його називають "адекватною відповіддю".

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Адекватна відповідь - це є стримання противника, тобто зав'язання вогнем. Ми готові дати відсіч, і взагалі готові до будь-яких дій.

З вдячністю за мирне небо і за право жити у мирній Україні…

У конвертах, що здолали сімсот кілометрів - малюнки і побажання від дітей однієї з київських шкіл.

Щиро дякуємо вам за те що захищаєте нас та забезпечуєте майбутнє нашої держави. Ми цінимо вашу сміливість та відданість.

І щоразу в такі моменти бійці розчулюються - кажуть, стає тепліше в тих морозних траншеях від нерозбірливих літер, виведених незнайомою дитячою рукою.