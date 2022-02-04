Війна на Донбасі: ворог активно укріплює свої позиції [ Редактировать ]
Доба без пострілів. На фронті - затишшя. Але ворог - активно укріплює свої позиції. А ще - збільшив розвідувальну діяльність. Що ж зараз відбувається на передовій? Ігор Левенок - побував на позиціях біля Авдіївки. Його репортаж - далі.
За їхніми спинами - фронтова Авдіївка…
А попереду - символ незламності українського війська. Донецький аеропорт з-поміж чагарників проглядається без оптики.
Годинами вдивлятися в засніжений горизонт. На окопній, позиційній війні, трубка розвідника - зброя, часом, важливіша за кулемет. І хоча на фронті нині відносне затишшя, щодня активно працює ворожа розвідка. У небі кружляють безпілотники.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Ні в якому разі це не є приводом розслабитися. Тому що, якщо буде розслаблення, то відразу очікуйте прильоти зі сторони бойовиків. А якщо їм не відповідати, то починають накидувати ще більше. Можуть подумати, що нас тут нема і піти у наступ…
Українські солдати впевнені: безпілотники з того боку летять не просто розвідати - як тут справи в нашої армії. Після них часто й починаються обстріли. Днями саме так і сталося. Супротивник застосував гранатомети.
Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:
Перебували на посту і почули, як по нам йдуть приходи з СПГ, а потім почали обстрілювати з АГС.
Після дрона на опорний пункт "прилетіло" зо три десятки ВОГів - осколкових гранат.
Рустам, військовослужбовець Збройних сил України:
ВОГ небезпечний, якщо він впаде в радіусі п'яти метрів від військовослужбовця, якщо там вісім і більше, посіче чєловєка і всьо в принципі.
Саме дрібними уламками, які, буває, із тіла й не дістати, ВОГи такі небезпечні. І гранати ці супротивник закидає по всій передовій, навісом просто в окоп.
Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:
На даний момент - це є ефективнішою зброєю через те, що велика дальність від них до нас.
Ну і звісно ж, то були б не десантники, якби не насипали ворогові "заспокійливого". Тут його називають "адекватною відповіддю".
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Адекватна відповідь - це є стримання противника, тобто зав'язання вогнем. Ми готові дати відсіч, і взагалі готові до будь-яких дій.
З вдячністю за мирне небо і за право жити у мирній Україні…
У конвертах, що здолали сімсот кілометрів - малюнки і побажання від дітей однієї з київських шкіл.
Щиро дякуємо вам за те що захищаєте нас та забезпечуєте майбутнє нашої держави. Ми цінимо вашу сміливість та відданість.
І щоразу в такі моменти бійці розчулюються - кажуть, стає тепліше в тих морозних траншеях від нерозбірливих літер, виведених незнайомою дитячою рукою.
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Напередодні ворог взагалі вогню не відкривав. Але це не причина втрачати пильність. В окопній війні дуже важливо уважно стежити за ворогом.
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Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Наші вояки саме заступали на чергування. Минулося без жертв - дивом.
Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і далі стримують збройну агресію ворога - повідомляють у Штабі.