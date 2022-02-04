COVID-19 в Україні: майже 44 тисячі нових інфікувань ковідом за добу [ Редактировать ]
В Україні другу добу - майже 44 тисячі нових інфікувань ковідом. Близько чотирьох тисяч людей довелося - ушпиталити. За даними МОЗ, через ускладнення 174 людини померли. Найбільше нових хворих минулої доби було на Одещині, Львівщині та на Житомирщині. На піку чергової хвилі ковіду медики закликають до обов'язкового щеплення.
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Майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали дев'ять з половиною тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині та Житомирщині.
Близько чотирьох тисяч - потрапили в лікарні. Попри зростання кількості хворих, кількість госпіталізацій - не надто висока.
У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області.
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