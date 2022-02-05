В Австрии вакцинация от коронавируса стала обязательной, нарушителей ждет штраф [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19 взрослого населения возрастом старше 18 лет. В пятницу закон об обязательной вакцинации подписал президент страны, он был опубликован в бюллетене федеральных законов.
Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.
В настоящее время в Австрии уже привиты более 80% жителей старше 18 лет, поэтому в соответствии с законом в этом году прививку нужно будет сделать примерно 1,3 млн человек, или почти 18% жителей.
Особого наплыва населения на пункты вакцинации в день вступления закона в силу не наблюдается, потому что большинство граждан заранее привились из-за действующих в стране жестких ограничений для непривитых. В частности, им было запрещено посещать рестораны, музеи, театры, торговые центры, а также необходимо было находиться в условиях локдауна до 31 января.
С вступлением закона в силу непривитых жителей Австрии, а также тех, кто не болел COVID-19, местные органы власти должны информировать в письменном виде по месту регистрации о необходимости сделать прививку или предоставить сведения о противопоказаниях к ней. По требованиям закона, необходимо сделать три инъекции.
Контроль за соблюдением закона начнется с 15 марта. Проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода у жителей должна полиция. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом в размере от 600 до3,6 тыс. евро. Арест за отказ от вакцинации не предусмотрен.
Исключение из закона сделано для беременных женщин и для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. В отношении переболевших коронавирусом будет действовать исключение в течение 180 дней.
Некоторые ведущие эпидемиологи Австрии критикуют нововведение. Они считают, что обязательную прививку от коронавируса следовало бы отложить, потому что с января в стране наблюдаются рекордные показатели заражения омикроном (30-40 тыс. человек в день), что в итоге приведет весной к коллективному иммунитету населения.
При этом среди заболевших омикроном сейчас много привитых жителей. В таком случае следовало бы доработать вакцины под "Омикрон" и на случай появления более опасных штаммов коронавируса осенью.
Как сообщали "Подробности", накануне правительство Чехии отказалось от введения обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет и представителей отдельных профессий.
по теме
Продукт Novavax, известный под торговой маркой Nuvaxovid, на 89% эффективен против коронавируса
Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от COVID-19 и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, с 1 февраля рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро
Норма поширюється на все доросле населення - віком від 18-ти років.
Австрия первой в ЕС вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 всех совершеннолетних. Отказ от вакцинации с 15 марта предполагает наказание штрафом в размере 600 евро
Відповідне рішення в парламенті країни повинні ухвалити вже найближчим часом. Дорослі - віком від 18 років - матимуть зробити щеплення до початку лютого.