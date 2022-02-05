В Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19 взрослого населения возрастом старше 18 лет. В пятницу закон об обязательной вакцинации подписал президент страны, он был опубликован в бюллетене федеральных законов.

Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.

В настоящее время в Австрии уже привиты более 80% жителей старше 18 лет, поэтому в соответствии с законом в этом году прививку нужно будет сделать примерно 1,3 млн человек, или почти 18% жителей.

Особого наплыва населения на пункты вакцинации в день вступления закона в силу не наблюдается, потому что большинство граждан заранее привились из-за действующих в стране жестких ограничений для непривитых. В частности, им было запрещено посещать рестораны, музеи, театры, торговые центры, а также необходимо было находиться в условиях локдауна до 31 января.

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С вступлением закона в силу непривитых жителей Австрии, а также тех, кто не болел COVID-19, местные органы власти должны информировать в письменном виде по месту регистрации о необходимости сделать прививку или предоставить сведения о противопоказаниях к ней. По требованиям закона, необходимо сделать три инъекции.

Контроль за соблюдением закона начнется с 15 марта. Проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода у жителей должна полиция. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом в размере от 600 до3,6 тыс. евро. Арест за отказ от вакцинации не предусмотрен.

Исключение из закона сделано для беременных женщин и для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. В отношении переболевших коронавирусом будет действовать исключение в течение 180 дней.

Некоторые ведущие эпидемиологи Австрии критикуют нововведение. Они считают, что обязательную прививку от коронавируса следовало бы отложить, потому что с января в стране наблюдаются рекордные показатели заражения омикроном (30-40 тыс. человек в день), что в итоге приведет весной к коллективному иммунитету населения.

При этом среди заболевших омикроном сейчас много привитых жителей. В таком случае следовало бы доработать вакцины под "Омикрон" и на случай появления более опасных штаммов коронавируса осенью.

Как сообщали "Подробности", накануне правительство Чехии отказалось от введения обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет и представителей отдельных профессий.