В понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.

Так, до сегодняшнего дня должны были привиться хотя бы одной дозой прививки от коронавируса:

работники государственных и коммунальных заведений здравоохранения,

работники различных коммунальных учреждений и организаций,

работникам органов местного самоуправления.

В случае отсутствия прививки представители этих профессий будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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