Вступил в силу приказ об обязательной вакцинации: кого не допустят на работу [ Редактировать ]
В понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.
Так, до сегодняшнего дня должны были привиться хотя бы одной дозой прививки от коронавируса:
- работники государственных и коммунальных заведений здравоохранения,
- работники различных коммунальных учреждений и организаций,
- работникам органов местного самоуправления.
В случае отсутствия прививки представители этих профессий будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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