Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины и пути ее деэскалации. Об этом глава государства написал в Twitter.

Провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Европейскому союзу за неизменную поддержку Украины.

Напомним, что в последнее время на Западе звучат утверждения о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что президент Зеленский заявил по поводу поставок западного оружия в Украину. Глава государства заявил, что оружие нужно Украине только для защиты собственной безопасности, Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем.