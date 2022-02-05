Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Европейского совета [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины и пути ее деэскалации. Об этом глава государства написал в Twitter.
Провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Европейскому союзу за неизменную поддержку Украины.
Напомним, что в последнее время на Западе звучат утверждения о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что президент Зеленский заявил по поводу поставок западного оружия в Украину. Глава государства заявил, что оружие нужно Украине только для защиты собственной безопасности, Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем.
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