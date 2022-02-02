В среду, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объяснил цель поставок оружия Украине от иностранных партнеров. Об этом сообщил глава государства во время его совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Он заявил, что это необходимо для защиты страны.

Поскольку это не первый год войны и не первый год эскалации, оккупации. Поэтому говорить, что мы видим в этом те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину.

Он отметил, что после того, как Россия оккупировала часть территорий, Украина начала наращивать уровень боеспособности и способности нашей армии.

Я не готов сегодня публично говорить о чем и с какой страной мы договариваемся и что получаем. Для нас важно, что все это оружие это защита. Мы думаем только о мире, о деоккупации территории.

Президент выразил надежду, что конфликт будет решен только дипломатическим путем.

Мы говорим, о том что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли. Мы не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была.

Глава государства также заявил о подготовке перечня того, что именно необходимо для украинской армии.

У нас подготовлен не только план, но и отдельное письмо перечень того, что нужно для нашей армии. Вчера мы решили об увеличении профессиональной армии еще на 100 тысяч в течение 2-3 лет, я считаю, что мы это сделаем быстрее, увеличим нашу профессиональную контрактную армию.

Он отметил, что вопрос сдерживания России от дальнейшей агрессии на уровне дипломатических шагов важен.

Это очень важные понятные шаги. Это вопрос именно сдерживания. Кроме дипломатических шагов, которые проводим не только мы, но и лидеры европейских государств. Они и общаются с Россией в тех или иных форматах. И готовят именно тот перечень важных санкций.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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