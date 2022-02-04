Готовность Зеленского к встрече с Путиным: у президента сделали заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты.
При этом о согласии Путина на такую встречу информации пока нет.
Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.
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Це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня.
Дистанційні перемови. Французький президент сьогодні говоритиме з українським. Телефоном. А перед тим Еммануель Макрон мав зателефонувати Володимиру Путіну.