В пятницу, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты.

При этом о согласии Путина на такую встречу информации пока нет.

Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.

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