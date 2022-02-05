На территории Украины заработала бесплатная "горячая линия" Командования сил территориальной обороны. Об этом сообщает портал Армия.Inform.

Таким образом, по телефону "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы о территориальной обороне. Обращаться нужно по номеру: 0800507028. При этом звонки производятся бесплатно.

Отмечается, что основные вопросы, на которые можно получить ответы, обратившись на "горячую линию":

Как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

Как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

Порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Читайте также, силы территориальной обороны Украины в приграничных с Россией областях 15 января должны получить оружие. До февраля силы теробороны получат оружие по всей стране, сейчас военно-политическое руководство "разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай".

Кроме того, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин заявил о том, что в Украине полным ходом идет формирование подразделений Сил территориальной обороны. Бригада терробороны появится в каждом областном центре страны.

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