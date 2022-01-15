Силы территориальной обороны Украины в приграничных с Россией областях 15 января должны получить оружие. До февраля силы теробороны получат оружие по всей стране. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

Завтра (15 января - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю.

По словам политика, сейчас военно-политическое руководство "разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай".

Напомним, что в Украине идет формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны. Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве.

Вступить в силы теробороны могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях теробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.

В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины. Командующим Сил территориальной обороны ВСУ назначен Юрий Галушкин.