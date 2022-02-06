Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения. Воодушевляющий призыв глава украинского МИДа написал в своем Twitter.

Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его.

Напомним, что в последнее время на Западе звучат утверждения о подготовке Россией вторжения на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее 6 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC заявил, что ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".

Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.