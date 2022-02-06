"Омікрон" ставить антирекорди не лише в Україні. Хвиля накриває і Європу. Парадокс, але водночас низка країн там не посилюють епідвимог, а навпаки скасовують.

Ще минулого тижня "розмаскувалися" британці. Напередодні карантин скасували в Данії та Норвегії. З наступного тижня без обмежень житиме Швеція.

А в Чехії дозволять нещепленим відвідувати ресторани і розважальні центри. Італійці зможуть ходити в нічні клуби і не носити маски на вулиці. Втім, для невакцинованих більшість обмежень у країні залишиться.