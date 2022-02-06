Країни Європи масово скасовують карантинні обмеження попри ріст захворюваності [ Редактировать ]
"Омікрон" ставить антирекорди не лише в Україні. Хвиля накриває і Європу. Парадокс, але водночас низка країн там не посилюють епідвимог, а навпаки скасовують.
Ще минулого тижня "розмаскувалися" британці. Напередодні карантин скасували в Данії та Норвегії. З наступного тижня без обмежень житиме Швеція.
А в Чехії дозволять нещепленим відвідувати ресторани і розважальні центри. Італійці зможуть ходити в нічні клуби і не носити маски на вулиці. Втім, для невакцинованих більшість обмежень у країні залишиться.
по теме
В уряді кажуть: на відміну від "Дельти", новий штам, "Омікрон", хоч і заразніший, але менш агресивний. Тож хоч недужих більше, госпіталізацій - менше.
Найскладніша ситуація - на Прикарпатті. Відзавтра вона знову... червоніє. Західну Україну вже називають осередком нової хвилі ковіду.
У ВООЗ дійшли висновку, що ці заборони не стримують пандемію, а лише сприяють економічному та соціальному стресу.
Майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали дев'ять з половиною тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині та Житомирщині.
Близько чотирьох тисяч - потрапили в лікарні. Попри зростання кількості хворих, кількість госпіталізацій - не надто висока.