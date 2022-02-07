Вісім мільярдів гривень, подарованих державою українцям, які зробили щеплення проти ковіду, витрачені здебільшого ... на книжки! Але разом з прибутками це принесло книгарням... проблеми. Бо в країні катастрофічно забракло паперу! Куди він зник? Розкажуть мої колеги.

Про папір і книжки пан Ігор може говорити - годинами! В руках у чоловіка - "літературний стандарт": кілька сот сторінок з офсетного (тобто, звичайного білого) паперу й тверда палітурка.

Ігор Степурін, засновник видавництва:

А для арткнижок, взагалі використовується навіть там такий папір як "сотий". Щільність сто.

Папір для книжок - різний. Але проблема з ним однакова! Його - нема! І

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Ми зараз не знаємо навіть коли буде папір. Потрібно десь 90 тисяч тонн паперу.

З них - власного - трохи більше як п'ять. Решта - імпорт. Третину завозили з Росії. Але з минулого року папір звідти - під забороною. А збільшити частку з інших ринків - не виходить. Бо целюлози бракує у всьому світі!

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Ми завозимо виключно європейський папір. Це Фінляндія, це Словаччина. Тобто, це десять тисяч євро за фуру. Це на десять відсотків подорожчав папір з січня цього року.

А якщо порівняти з минулим - то взагалі - на половину!

Антон Мартинов, засновник видавництва:

По-перше, стали більше використовувати пакування. По-друге, зросла деревина, зросла вартість сировини по всьому світу.

А про кризу - попереджали давно! І ситуація з сировиною на Заході - навіть гірша, ніж в Україні.

Антон Мартинов, засновник видавництва:

Американські друкарні на рік приймали замовлення наперед. Ми зараз друкуємося не місяць, як раніше. Не три-чотири тижні, як раніше. А два місяці.

Та головне - випустити книжки взагалі. Бо зараз, у часи паперового дефіциту, виживуть "найбільші".

Ми - на складі одного з найбільших видавництв.

Віктор Круглов, генеральний директор видавництва:

Друк книжок може знизитися на 40 відсотків проблема буде буквально через кілька місяців. Тому що запланований великий друк підручників. І паперу для друку може просто не бути.

Пан Юрій керує однією з найбільших паперових фабрик у країні. Тут можуть виробляти якісний папір для друку, але...

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Это более выгодное производство. Упаковочная бумага. Белые стали невыгодны, и мы потихоньку отошли от этого.

Усе обладнання запрограмоване на папір для пакування. Бо для білого - просто нема сировини - макулатури!

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Для этого ее нужно покупать. В Украине она тоже есть. Но на сегодняшний день очень много вывозится бумага.

А коли чекати на закінчення "паперового дефіциту"? Видавці кажуть - ймовірно, за кілька місяців. Тож, вони вже готуються до "Книжкового арсеналу". Фестивалю наприкінці травня! Бо очевидно, що "любов до книжки" стане дорожчою.