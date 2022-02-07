Подросткам начали платить 1000 грн за вакцинацию: как оформить карту [ Редактировать ]
С 7 февраля стартовали выплаты 1 тысячи гривен гражданам Украины от 14 лет, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Карты оформляются подросткам, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении "Приват24".
Для этого нужно:
- зайти во вкладку "Кошелек",
- нажать меню "Добавить",
- выбрать карту еПоддержка,
- для зачисления денег надо перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка".
Если у подростка нет карточки "ПриватБанка", ему необходимо пройти идентификацию в отделении "ПриватБанка", имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
После этого необходимо зарегистрироваться в "Приват24" и оформить карту еПоддержка.
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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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